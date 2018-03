Tiener aangereden 10 maart 2018

Een 16-jarige jongen is vrijdagochtend aangereden door een auto in Sint-Agatha-Berchem. De jongen moest met lichte verwondingen aan het been naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde om 8.40 uur, in de Frans Gasthuislaan, vlak bij de tramsporen. "Volgens getuigen zou de jongen een rood licht genegeerd hebben en het zebrapad overgestoken zijn", zegt politiewoordvoerder van zone Brussel-West Johan Berckmans. "Daarbij werd hij aangereden door een aankomende auto. Onderzoek moet uitwijzen of de jongen inderdaad in de fout was." De tiener kwam raakte lichtgewond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten hem naar het ziekenhuis.





(DCFS)