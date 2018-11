Tien nail shops verzegeld door zwartwerk WHW

11u11 0 Brussel Bij een controleactie vorige week zijn 10 handelszaken in de Brusselse Centrumgalerij verzegeld omdat mensen die er aan de slag waren illegaal in België bleken te verblijven en in het zwart bleken te werken.

Aan de controleactie, die op 8 november plaatsvond, nam niet alleen de Brusselse lokale politie deel, maar ook de FOD Economie, de FOD Financiën, de FOD Volksgezondheid, de RSZ, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de RVA, Leefmilieu Brussel, Brulabo en het Brusselse arbeidsauditoraat. Twee werkneemsters bleken zelfs minderjarig te zijn en het parket opende onderzoeken voor mensenhandel tegen hun werkgevers. Ook werden enkele honderden potten nagellak en -gel in beslag genomen, omdat ze volgens de FOD Gezondheid een gevaar betekenden voor de volksgezondheid.

19 shops

De verschillende diensten controleerden 19 nagelshops en een kledingwinkel in de galerij en stelden een resem inbreuken vast. Tien handelszaken werden verzegeld omdat het personeel illegaal in België verbleef en in het zwart werkte. Van de 68 gecontroleerde personen, bleken er 18 niet aangegeven als werknemers en 11 illegaal in het land. Die laatsten werden toevertrouwd aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Mensenhandel

Het parket opende twee dossiers voor mensenhandel nadat twee werkneemsters niet ouder bleken dan 17 jaar. De FOD Volksgezondheid nam enkele honderden potten nagellak en -gel in beslag omdat ze een gevaar betekenden voor de volksgezondheid, terwijl Leefmilieu Brussel de lucht in de handelszaken analyseerde, aangezien de producten die er gebruikt worden solventen bevatten die in te hoge concentraties gevaarlijk zijn voor de luchtwegen.