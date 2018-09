Tien gemeenten naar rechter tegen geluidshinder luchthaven 05 september 2018

Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Elsene, Schaarbeek, Brussel, Jette, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe stappen naar de rechter wegens de schending van de geluidsnormen. Ze sluiten zich aan bij de dagvaarding van de federale staat door het Brussels gewest.





Het gewest dagvaardde de federale staat in juni omdat er geen enkele maatregel zou genomen zijn om de schendingen van de Brusselse geluidsnormen te stoppen of te verminderen. Negen Brusselse gemeenten en de stad Brussel sluiten zich nu aan bij die dagvaarding. Zo zou uit een interne nota van de Brusselse regering blijken dat in meer dan de helft van de gevallen de geluidsnormen overschreden worden op de Kanaalroute. In Sint-Pieters-Woluwe zou zelfs in negentig procent van de nachtvluchten de geluidsnorm worden overschreden.





