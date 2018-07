Tien drugsbendeleden gearresteerd 11 juli 2018

02u33 0

Politiezone Brussel-Zuid heeft maandag tien personen aangehouden in het kader van een drugsonderzoek in de wijk Aumale-Wayez. Bij elf huiszoekingen werd maar liefst 11,6 kilogram hasj gevonden. Verder nam de politie ook een wapen en lader, twee wagens en 26 gsm's in beslag. Een van de verdachten stond al onder aanhoudingsbevel voor een ander feit.





(VDBS)