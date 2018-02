Themaweek voor zelfstandigen 23 februari 2018

De dienst voor ondernemers 1819 heeft maandag in de themaweek 'Zelfstandige worden: start niet zonder vangnet!' gelanceerd. Zo'n 500 mensen hebben zich ingeschreven. 1819 is de informatiedienst en het unieke loket voor wie onderneemt in het Brussels Gewest en werd in 2010 opgericht. Bedoeling is om de steun aan ondernemingen in Brussel te vereenvoudigen. Tijdens de themaweek voor zelfstandigen worden de verschillende hulpmaatregelen in de schijnwerper geplaatst. Die zijn bedoeld voor iedereen die zich als zelfstandige wil vestigen of een coöperatieve wil oprichten. (DCFS)