Theater Erasmus speelt zelfgeschreven theaterstuk Freya De Coster

12 november 2018

14u42 0 Brussel Acteergezelschap ‘Theater Erasmus’ brengt de komende twee weekends een zelfgeschreven theaterstuk. Met Bruoscella staat een van de weinige Nederlandstalige Brusselse theatergezelschappen op de planken van talentenhuis Zinnema.

“Meestal vinden we onze inspiratie in de vele fantastische theaterteksten die ooit werden geschreven. Met onze voorstelling Bruocsella gooien we het over een andere boeg”, aldus Theater Erasmus. “Kristof Saye, Brusselaar en lid van Theater Erasmus liet zich inspireren door de stad waarin hij woont, werkt, mensen ontmoet,… en schreef zelf een toneelstuk.”

Beweging, muziek en techniek

Bruoscella is een theaterstuk waarin beweging, muziek, techniek en beleving centraal staat. Het is te zien in talentenhuis Zinnema in Anderlecht, op 17 en 18 november en 23 en 24 november. Info en tickets op www.theater-erasmus.be