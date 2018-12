The Voice Senior-kandidaat zet het Brussels dialect op de kaart Alain Van Brussel bracht in het VTM-programma een Brusselse versie van ‘Knockin’ on Heaven’s Door’ Jasmijn Van Raemdonck

10 december 2018

14u35 0 Brussel Alain Van Brussel is meer dan alleen ‘een deelnemer van The Voice Senior’. Geboren en getogen in de hoofdstad, strijdt de muzikant voor de Brusselse taal. “Mensen moeten het Brussels opnieuw leren waarderen”.

De Brusselaar, die in een vorig leven nog politieagent geweest is, besliste enkele maanden geleden om zich in te schrijven voor ‘The Voice Senior’. “Ik wilde al een tijdje mee doen met The Voice maar ik wilde niet als de oude ‘pee’ tussen jonge kandidaten staan”, legt Alain uit. “Als ‘The Voice Senior’ werd aangekondigd, wist ik dat dit mijn moment was”.

“Je moet het menen”

Alain maakte vrijdag zijn intrede in The Voice Senior met zijn eigen versie van het bekende ‘Knockin’ On Heaven’s Door’ in het Brussels dialect. En dat is niet toevallig.

De Brusselaar op pensioen vult zijn dagen onder meer met zijn bluesband ‘De Braave Joenges’. “Wij brengen zelfgemaakte liedjes in het Brussels”, vertelt Alain. De zanger-muzikant laat zich bij het schrijven van zijn eigen blues nummers inspireren door ‘zijn’ stad. “Je kan een hele plaat volschrijven met wat er in Brussel gebeurt”, vindt Alain.

De keuze om te zingen in het Brussels is voor de zanger, die het dialect van zijn grootouders leerde, sterk gegrond. “Ik werd ooit gevraagd om ‘Sweet home Chicago’ te zingen. Maar dat heb ik geweigerd”, vertelt de zanger. “Je moet over je eigen wereld en in je eigen taal zingen. Anders voelt het aan alsof je het niet meent.”, vindt Alain.

Brusselse les

De Voice-kandidaat ziet het als zijn persoonlijke strijd om de Brusselse taal in leven te houden. “Het Brussels hoor je niet veel meer”, vertelt Alain. Dat steekt de zanger recht in het hart. “Mensen nemen het Brussels vaak niet serieus. Ik wil dat de mensen de Brusselse taal opnieuw leren waarderen”, zegt hij. Om zijn steentje bij te dragen, geeft de zanger lessen in de Brusselse taal. “Dat doe ik in Theater Toone in het centrum van de stad. Een keer per maand wordt er verzameld en oefenen we het Brussels op een speelse manier, bijvoorbeeld met een liedje”, legt Alain uit.

Een leven lang leren

Vrijdag draaide Walter Grootaers, frontman van De Kreuners zij stoel om voor Alain. “Het was de coach die ik gewild had. Hij is de oudste van de juryleden en kan mij met zijn ervaring het meeste leren”, legt Alain uit. Dat is voor de Brusselaar enorm belangrijk: “Het is niet omdat ik een 60-plusser ben, dat ik niet meer kan bijleren. De wereld zit vol dingen die je moet blijven ontdekken”.

Toch is dat niet de enige reden waarom Alain mee doet met de Voice Senior. “Muziek maken gaat om het plezier dat ik mijn publiek kan schenken”, legt de zanger uit. “Ik vind het prachtig als ik mensen hun problemen en zwarte wolken met onze muziek even kan doen vergeten”.