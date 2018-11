The Avocado Show opent zijn deuren in Brussel Jasmijn Van Raemdonck

28 november 2018

17u28 1 Brussel Het immens populaire concept The Avocado Show opent donderdag zijn deuren in Brussel. Na het overdonderende succes in Amsterdam kunnen nu ook de Brusselse ‘foodies’ avocado’s in alle mogelijke vormen komen ontdekken.

De Amsterdammers Ron Simpson en Julien Zaal stellen brengen hun razend populaire concept ‘The Avocado Show’ naar de Anspachlaan. ‘Pretty and healthy food’, dat is wat de oprichters van het concept willen aanbieden. “We willen laten zien dat lekker eten ook mooi kan zijn”, legt Ron uit. De gerechten die de Amsterdammers voorschotelen zijn dan ook echte kunstwerkjes.

De lancering van het concept in België komt er niet toevallig. “Ik hou vooral van de Bourgondische eetcultuur in België. Belgen weten echt wat goed eten is”, zegt Ron die zelf twee jaar in Brussel werkte. “We vinden het ook belangrijk dat lekker eten toegankelijk blijft”. Ron en Julien stelden hun menukaart nauwgezet samen om de prijzen binnen de perken te houden.

Aanschuiven tot buiten

In maart 2017 opende The Avocado Show voor het eerst zijn deuren in de gezellige studentenwijk De Pijp in Amsterdam waar hongerige klanten in meterslange rijen stonden aan te schuiven om van de gerechten te kunnen proeven. Het concept haalde bovendien de internationale pers in 60 landen en bouwde een online ‘fanbase’ op met meer dan 100.000 volgers op Instagram. “Dat succes hadden we echt niet zien aankomen”, zegt Ron.

Vanaf donderdag kunnen nieuwsgierige liefhebbers de nieuwe vestiging in Brussel de hele dag door binnenlopen. Zij kunnen er terecht voor ontbijt, brunch en lunch maar ook voor avondeten en ‘takeaway’. Op het menu staan niet alleen klassieke avocadogerechten. Ook juices, smoothies en cocktails op basis van avocado behoren tot het aanbod. Zelfs zoete desserts, gecombineerd met avocado, passeren er de revue.

De wereld rond

Ron en Julien stelden hun avocadoleverancier drie eisen. “De avocado’s moeten rijp zijn, maar ook duurzaam en sociaal verantwoord geteeld”, legt Ron uit. Om dit na te gaan, maakten de Amsterdammers een wereldreis. “Zo zijn we zelf op zoek gegaan naar de meest verantwoorde teelt van avocado’s”, aldus Ron. Over deze zoektocht hielden zij een blog bij en maakten de Amsterdammers zelfs een film, die vanaf januari online te zien zal zijn.

Na Amsterdam is Brussel de eerste vestiging die de deuren opent. Toch hebben de oprichters nog veel grotere ambities: “We hebben contacten over heel de wereld met geïnteresseerden die het concept ook bij hen willen lanceren. Van Sydney tot Parijs”, vertelt Ron.