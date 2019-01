Tevreden gezichten op eerste soldendag Jasmijn Van Raemdonck

03 januari 2019

13u33 0 Brussel De eerste dag van de wintersolden is in Brussel goed van start gegaan. Met kortingen die nu al tot 70 % reiken, loopt de Nieuwstraat goed vol.

Een gezellige drukte heerst in de Nieuwstraat op de eerste dag van de winterkoopjes. Kortingen van 50 % en zelfs 70 % zijn nu al makkelijk te vinden. “Dat komt door het warme weer van de afgelopen maanden. Daardoor hebben wij veel kleren van onze winterstock nog niet verkocht gekregen”, vertelt één van de verkoopsters in de winkelstraat. Zij hoopt in januari veel winkelaars over de vloer te krijgen. “In december hebben we wat minder verkocht maar we verwachten wel dat januari een succes wordt”.

De hoge kortingen zo vroeg op de maand stemmen de shoppers gelukkig. “Ik heb al een paar stuks voor de helft van de prijs gekocht. Dat is heel mooi meegenomen, zeker als je kinderen hebt”, vertelt Nathalie Choi die samen met haar zussen Xiao en Sandra in de Nieuwstraat kwam winkelen. De drie jonge vrouwen kwamen speciaal vanuit Luik naar Brussel om er op koopjesjacht te gaan. “Hier liggen alle winkels dicht bij elkaar. Dat is gemakkelijk als je veel tegelijk nodig hebt”, besluit Nathalie.