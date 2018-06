Terrassen mogen tot 1 uur blijven staan 02 juni 2018

02u59 0 Brussel De terrassen van de horeca in Sint-Gillis mogen in het weekend tot 1 uur openblijven, zo besliste de gemeenteraad.

Het schepencollege had eerst nog een ander voorstel op tafel gelegd: cafés zouden om middernacht al hun tafels en stoelen binnen moeten halen. Maar dat voorstel stuitte op hevig protest van zowel uitbaters als oppositiepartijen Groen/Ecolo en cdH. Zij wilden de terrassen tot 3 uur openhouden.





Uiteindelijk kwam het tijdens de gemeenteraad tot een compromis. Op weekdagen moeten de terrassen om middernacht opgedoekt worden, maar op vrijdag en zaterdag moet dat voortaan pas een uur later. Toch werd ook deze regeling niet overal warm onthaald. "Dit is een hele slechte beslissing voor de gezelligheid, het feestgevoel en het animo in Sint-Gillis", reageerde oppositielid Vincent Hendrickx op zijn Facebookpagina. Het nieuwe reglement gaat volgende week in.