Terras palmt werf in 30 maart 2018

03u06 0

Nu het Jourdanplein er als een puinhoop bijligt door werkzaamheden, is er voor terrasjes geen plaats meer. Al is dat buiten brasserie Chez Bernard gerekend. De uitbater installeerde zijn terras eenvoudigweg op de werf. Heel spontaan kwam Bernard Lemort op het idee om zijn tafels en stoelen op te stellen op de werf. "Afgelopen zondag zat het terras goed vol, zeker zo'n dertig mensen genoten van het winters zonnetje. In het weekend liggen de werken toch stil, dan hinderen we niemand", klinkt het. Toch blijft het werfterras niet lang meer staan. "Binnenkort starten ze met het plaatsen van de nieuwe klinkers. Dan kan ons terras weer als vanouds zijn plaats innemen." (DCFS)