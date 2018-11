Terras opengebroken voor nieuwe kerstboom op Grote Markt in Brussel Jasmijn Van Raemdonck en Freya De Coster

22 november 2018

14u20 0 Brussel De aankomst van de nieuwe kerstboom in Brussel heeft dit jaar veel voeten in de aarde gehad. Twee uur later dan gepland kwam de 22 meter hoge spar aan op zijn nieuwe bestemming. Ochtendfiles, wegenwerken en een terras gooiden de planning in de war.

Roxanna van El Greco keek verrast op toen ze donderdagochtend toekwam om het Griekse restaurant op de Grote Markt te openen. Een politielint stond gespannen voor hun terras, met een papier met uitleg. “De arbeiders hadden een deel van ons terras moeten uitbreken, stond erop te lezen”, vertelt Roxanne. “Blijkbaar was de passage te nauw en kon de vrachtwagen met de kerstboom niet passeren. Maar veel hebben we er niet van gemerkt. Het terras lag er in perfecte staat bij. Blijkbaar hebben de werkmannen het houten terras onmiddellijk weer herlegd zodra de boom rechtop stond.” De boom moet wel extreem groot zijn geweest, bedenkt Roxanna, want vorig jaar kende El Greco helemaal geen problemen. “Meer zelfs, ook onze buren hadden toen een uitgestald terras. De Stad heeft niet verwittigd dat de onze dit jaar een probleem zou vormen. Volgens mij hadden ze het eenvoudigweg niet voorzien.” Het Griekse restaurant kon gelukkig tijdig openen voor de middagdienst.

Om 8.00 uur stond de boom eindelijk op zijn plaats. De 67 jaar oude spar is een geschenk van Wallonië en weegt maar liefst 4,7 ton. De zogenaamde ‘Koning van het bos’ werd gekapt in het domeinbos ‘Western Hertogenwald’ in Baelen (Luik). Dit weekend wordt het pronkstuk versierd met 200 witte en blauwe kerstballen, niet toevallig ook de kleuren van het gastland van deze Winterpret-editie: Finland. Een 1,8 meter lange slinger is de kers op de taart. Tijdens een licht- en klankspektakel worden de lichtjes van de kerstboom officieel aangestoken met de opening van de achttiende editie van Winterpret op 30 november.