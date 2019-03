Ter Kamerenbos weer toegankelijk voor verkeer WHW

16 maart 2019

13u07 0 Brussel Het Ter Kamerenbos is sinds deze ochtend opnieuw toegankelijk voor het verkeer. De voorbije dagen was het bos gesloten vanwege het stormweer.

Door de hevige wind waren het Ter Kamerenbos en de parken in de hoofdstad de voorbije dagen gesloten. Verschillende bomen werden ontworteld. Verschillende regionale parken in Brussel blijven wel gesloten, aldus Leefmilieu Brussel. Daar dienen nog beveiligingswerken te gebeuren. Het gaat onder meer om het Wilderbos in Sint-Agatha-Berchem, het Woluwepark, het Dudenpark in Vorst, het Sauvagèrepark en het Engelandplateau in Ukkel, het Goede Herderpark in Evere en het Nestor Martinbos in Molenbeek.