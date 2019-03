Ter Kamerenbos nu al open voor verkeer WHW

11 maart 2019

15u21 0 Brussel Het Ter Kamerenbos is deze namiddag opnieuw opengesteld.

Door de slechte weersomstandigheden was het park aanvankelijk tot dinsdagochtend gesloten voor het autoverkeer, maar de politie gaf vanmiddag al groen licht. In de nasleep van de storm van gisteren werden alle gewestelijke parken zondag en maandag gesloten omwille van de -nog steeds- winderige weersomstandigheden. Aanvankelijk was de heropening van het Ter Kamerenbos voorzien voor dinsdagochtend, maar de politie Brussel-Hoofdstad/Elsene zette het licht voor het autoverkeer maandagmiddag omstreeks 13.30 uur al op groen.