Tentoonstelling werk van Emile Biesemans in GC Den Dam Dieter Nijs

28 februari 2019

Gemeenschapscentrum Den Dam besteedt als start van zijn tentoonstellingsseizoen aandacht aan het werk van Emile Biesemans (1919-1996). De expo is een hommage aan de schilder die honderd jaar geleden geboren werd. Men krijgt een beeld hoe Oudergem en in het bijzonder het Rood Klooster er de voorbije eeuw uit zag en evolueerde. De tentoonstelling loopt nog tot 1 maart 2019.

Emile was een Brusselse schilder en dichter die vroeger, toen Oudergem en Watermaal-Bosvoorde nog één gemeente vormden, woonde in de Bosvoordse tuinwijk. Hij leefde er, schilderde en schreef gedichten en verhalen in het Nederlands, Frans en Brussels. Hij liep school in Oudergem. Hij overleed in 1996 maar zijn kunst wordt ‘levend’ gehouden door zijn zoon Sam Biesemans.

De werken zijn ook te koop. De opbrengst van deze expo zal, volgens de wens van Emile, gaan naar twee goede doelen: een mensenrechtenproject van OXFAM in Guatemala en een vzw voor kinderen met selectief mutisme (www.selectiefmutisme.be).