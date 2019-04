Tekenaar GAL krijgt eredoctoraat VUB WHW

17u40 0 Brussel De VUB heeft vandaag 7 eredoctoraten uit aan wetenschappers en persoonlijkheden die “het verschil maken”. Bekendste naam is cartoonist en illustrator Gerard Alsteens (°1940) alias GAL. Hij stond 50 jaar geleden aan de wieg van het genre van de politieke spotprent uit bij ons.

Alsteens (°1940) is een van de langst werkende en meest bekende politieke tekenaars in België. Hij is vooral bekend voor zijn politieke cartoons voor het weekblad Knack, waar hij sinds 1983 huiscartoonist is.

De VUB roemt Alsteens voor zijn politiek werk, voor zijn engagement en voor zijn liefde voor Brussel. “GAL’s engagement voor vrijheid en vrije meningsuiting, dat hij vele jaren lang via zijn cartoons vorm heeft gegeven, sluit perfect aan bij de waarden van onze universiteit. GAL is kritisch als het moet, grappig als het kan en denkt altijd wars van elk vooroordeel. Met de VUB deelt GAL zijn liefde voor Brussel,” klinkt het. Alsteens werd in 2005 ereburger van Schaarbeek. Het is de eerste keer dat hij een eredoctoraat krijgt van een universiteit.

De andere eredoctoraten van de VUB zijn: de Zweedse statistici Ola Rosling en Anna Rönnlund, de Franse wiskunde-historica Karine Chemla, de Vlaamse wiskundige Freddy Van Oystaeyen, de Amerikaanse voorvechter voor het technologie-onderwijs Padmanabhan Seshaiyer, beenmergspecialist Brian Durie en de Nederlandse wetenschapcommunicator Robbert Dijkgraaf. “Dit academiejaar staat voor de VUB in het teken van de schoonheid, de kracht en de wijsheid van de wetenschap”, zegt VUB-rector Caroline Pauwels. “We trekken dat door naar de uitreiking van de eredoctoraten, die we in verband brengen met cijfers, data en onderzoeksresultaten die ertoe doen. Ook de figuren en tekeningen van GAL doen ertoe. Ze zetten ons aan tot kritisch denken.”