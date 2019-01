Techno blaast dak van vernieuwde Hallepoorttunnel Legale Rave Party voorbode van nog meer van dat soort feestjes? Robby Dierickx

20 januari 2019

12u51 0 Brussel Geen wagens zaterdagnacht in de vernieuwde Hallepoorttunnel vlakbij het Brusselse Zuidstation maar wel 2.000 fuivers. Discotheek Fuse organiseerde er namelijk een legale Rave Party om het einde van de renovatiewerken van de tunnel te vieren. “Misschien moeten we wel vaker zo’n Rave Party op een iconische plaats organiseren”, verraste minister Pascal Smet, die zich tussen de feestvierders mengde.

Gezocht: een nieuw dak voor de pas vernieuwde Hallepoorttunnel. Pompende technobeats hebben het dak van de 640 meter lange tunnel zaterdagnacht namelijk weggeblazen. Figuurlijk dan toch. Discotheek Fuse organiseerde er een Rave Party om het einde van de twee jaar durende werken aan de tunnel, waar dagelijks zowat 50.000 wagens rijden, te vieren. De tweeduizend tickets waren in amper vijf uur tijd de deur uit. “Maar liefst 12.500 mensen – waaronder zelfs Amerikanen – hoopten een ticket voor de Rave Party te kunnen bemachtigen”, liet Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) weten. “Maar uit veiligheidsoverwegingen mochten we slechts tweeduizend feestvierders toelaten.”

Het idee van de Rave Party kwam van Nick Ramoudt van discotheek Fuse. “De heropening van de tunnel – waardoor ik elke week zowat twintig keer rijd – mocht niet onopgemerkt voorbijgaan”, vond de organisator. “Omdat in de jaren 80 en 90 heel wat illegale Rave Party’s op industriële plekken gehouden werden, leek het me ook het ideale concept voor het feestje in de Hallepoorttunnel.”

En of het een geslaagd feestje was? De tweeduizend gelukkigen dansten zich de longen uit het lijf. “Het was dan ook een uniek feest, met een totale Rave-cultuur”, gaat Nick Ramoudt verder. “De toegangsprijs bedroeg slechts 5 euro en we hebben de hele muziekinstallatie in slechts twee uur tijd geïnstalleerd. Dat was vroeger bij de illegale Rave Party’s ook het geval. De feestvierders kwamen ergens met een bestelwagen toe, laadden alles uit en draaiden muziek tot de politie de fuif stil legde. Dat we dit nu op een legale manier konden doen, is uniek. In de Engelse technowereld werd zelfs met verbazing naar dit project gekeken.”

Nog Rave Party’s?

Volgens minister Smet blijft het mogelijk niet bij deze ene Rave Party. “We zullen samen met Fuse bekijken of we dit in de toekomst op nog enkele andere iconische plaatsen in de hoofdstad kunnen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Leopold II-tunnel. Je voelt namelijk dat de Brusselaars nood hebben aan dit soort van evenement. Bovendien geven dergelijke feestjes Brussel een positief imago.”

In de Hallepoorttunnel werd de voorbije twee jaar niet alleen het design onder handen genomen, maar werd ook de volledige waterdichting aangepakt en kwamen er twee extra nooduitgangen. Tijdens de werken moest het verkeer overdag over versmalde rijstroken, ’s nachts was de tunnel twee jaar lang volledig afgesloten. In februari zal de tunnel opnieuw dag en nacht open zijn.