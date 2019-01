Taxivereniging in beroep tegen UberX-vonnis WHW

23 januari 2019

13u35 0 Brussel Taxivereniging Febet gaat in beroep tegen het vonnis van de Franstalige handelsrechtbank van Brussel over UberX. De rechtbank oordeelde dat UberX geen taxidienst is en mag blijven opereren in de hoofdstad.

“Totaal onbegrijpelijk”, zegt Abdessamade Sabbani, gedelegeerd bestuurder van de Brusselse taxiorganisatie Febet (Fédération belge des taxis). UberX brengt volgens de rechtbank passagiers in contact met professionele chauffeurs. Maar dat trekt Febet in twijfel. “Als Uber geen taxidienst is, wat doet het dan wel? Personen aan een vergoeding van punt A naar B brengen, dat is toch de definitie van een taxidienst?”

De advocaten van Febet analyseren nu het vonnis, maar er is reeds beroep aangetekend. Volgens Sabbani maakt Uber gebruik van zwakke punten in de regelgeving en dat mag niet blijven duren, klinkt het. Het vonnis dateert van vorige week. Verschillende beroepsverenigingen en ondernemingen uit de taxisector hadden een vordering tot schorsing van de activiteiten van UberX in Brussel ingediend.