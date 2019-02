Taximaatschappijen hebben topdag door staking WHW

13 februari 2019

12u53 0 Brussel Eén beroepsgroep is alvast zeer tevreden met de nationale staking. Taxis Verts, de grootste taximaatschappij in Brussel, registreerde deze ochtend dubbel zoveel aanvragen.

De nationale stakingsdag legt de Brusselse taxichauffeurs geen windeieren. Taxis Verts, met 550 zelfstandige chauffeurs veruit de grootste taximaatschappij in Brussel, was voorzien op de nationale stakingsdag. Op het call-center werd extra personeel voorzien om de reservaties te verwerken, en er reden ook meer taxichauffeurs uit.

Het is dan ook vooral het openbare vervoer dat zwaar getroffen is door de staking, en dan grijpt de Brusselaar terug naar de wagen. “Sinds 5 uur deze ochtend merken we een verdubbeling van onze activiteiten ten opzichte van een gewone werkdag”, zegt Courtoy.

Tijdens de ochtendspits was het bijna onmogelijk om nog een taxi te reserveren. “We draaiden op volle toeren, maar sinds 9 uur is de situatie gekalmeerd.” Vooral mensen die anders niet op hun werk geraakten, gebruikten de taxi. “En omdat de luchthaven van Zaventem plat lag, moesten we ook sommige mensen naar het buitenland voeren.”