Taxichauffeurs begraven sector in begrafenisstoet 02u41 0 Baert Marc De chauffeurs gingen een rouwkrans afgeven bij het Brussels parlement. Brussel Zo'n 140 taxichauffeur zijn in een symbolische begrafenisstoet door de straten van Brussel getrokken. Ze klagen dat de taxisector ten dode is opgeschreven door de oneerlijke concurrentie van vervoersmaatschappij Uber.

In een ellenlange begrafenisstoet, aangevoerd door een taxi met doodskist, vertrokken de misnoegde taxichauffeurs gisteren om 10 uur aan het Poelaertplein en reden via de kleine ring naar het kabinet van minister-president Rudi Vervoort. Daar werd hen de weg versperd door de politie, waarna ze doorreden naar het Brusselse parlement. Daar overhandigden ze een doodskrans en een rouwbrief. "We worden gedwongen de hoofdstad te blokkeren", zegt Sam Bouchal, woordvoerder van de taxifederatie. "Minister Smet belooft een taxiplan, maar in de tussentijd hoeft blijkbaar niemand zich aan de regels te houden. Uberchauffeurs rijden onder een veel lager tarief en concurreren ons zo goed als dood. Daarom treuren we om het figuurlijk overlijden van onze sector."





Het Europees Hof besliste in december dat Uber beschouwd moet worden als een transportbedrijf. De taxisector eist daarom dat de aangepaste regulering meteen wordt toegepast, maar die laat volgens Bouchal op zich wachten. De colonne creëerde heel wat verkeershinder op de kleine ring, maar tegen de middag liep de manifestatie op zijn einde. De taxisector belooft nog acties te onderhouden als er niet dringend maatregelen worden genomen.





(DCFS)