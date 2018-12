Taxibus rijdt voortaan ook op zon- en feestdagen De vervoersdienst voor mensen met een handicap zal elke dag de stad doorkruisen Jasmijn Van Raemdonck

18u36 0 Brussel Taxibus, de vervoersdienst op bestelling voor mensen met een handicap, zal voortaan ook op zon- en feestdagen rijden. Dat keurde de Raad van Bestuur van de MIVB op voorstel van minister van Mobiliteit Pascal Smet (Sp.a) goed.

De vervoersdienst die mensen met een handicap van deur tot deur afzet, zal voortaan elke dag in het Brusselse straatbeeld verschijnen. Tot vandaag was deze dienst alleen van maandag tot zaterdag beschikbaar. Op zondag en met feestdagen, moesten mensen met een handicap een alternatief zoeken. De gemeenschappelijke dienst, die verschillende personen tegelijk bedient, won de afgelopen jaren aan populariteit en daaraan komt de MIVB nu tegemoet. “Mobiliteit is een basisrecht. Taxibus garandeert die mobiliteit ook voor mensen met een handicap”, aldus minister Smet. Volgens hem zal de uitgebreide dienst het sociale leven van mensen met een handicap enkel ten goede komen.

MIVB doet verschillende inspanningen om de mobiliteit voor iedereen te bevorderen. “Zo worden alle trams van het type 4000 weldra uitgerust met mobiele oprijplaten om de lacunes op bepaalde tramlijnen tussen het voertuig en het perron te overbruggen” legt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB uit. Ook het Gewest blijft investeren om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren.