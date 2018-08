Taxi-app Heetch gebannen 08 augustus 2018

De rechtbank van koophandel heeft de taxi-applicatie Heetch veroordeeld voor illegale activiteiten. In 2017 spande het gewest op vraag van ministers Pascal Smet en Didier Gosuin een stopzettingsprocedure bij de Brusselse rechtbank van koophandel aan tegen Heetch. De applicatie biedt betaalde ritten aan via wagens en chauffeurs zonder vergunning of zonder dat die de wet over het vervoer van personen respecteren. Op 31 juli 2018 veroordeelde de rechtbank Heetch. Dat betekent dat Heetch binnen de zeven dagen al haar activiteiten in Brussel moet stopzetten. Ze moet de app schrappen uit de Google Play en de App Store en mag geen ritten meer aanbieden in het Hoofdstedelijk Gewest. (WHW/DCFS)