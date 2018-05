Taverne 54 opnieuw dicht 30 mei 2018

02u53 0 Brussel Café Taverne 54, aan de Lakensestraat, moet opnieuw tijdelijk de deuren sluiten. Het café staat beken als prostitutiebar en ging in november ook al een tijdje dicht.

De officiële reden daarvoor was overlast, maar buurtbewoners gaan ervan uit dat het café gesloten werd vanwege de problematiek van straatprostitutie. Ook in 2016 kon het café geen klanten ontvangen. In augustus van dat jaar vond in het café een dodelijke steekpartij plaats. Een buitenwipper had het toen aan de stok gekregen met een klant. Na de steekpartij moest het café op bevel van het parket dicht. Pas in juni 2017 gingen de deuren weer open.





Het is voorlopig nog niet bekend waarom het café nu precies dicht moest.





