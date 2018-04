Tasjesdief geklist 11 april 2018

02u29 0

Een dief is op heterdaad betrapt door een winkeldetective toen hij op de parking van een winkel een handtas had gestolen. De 19-jarige M. sloeg meteen daarna op de vlucht, maar werd op de voet gevolgd door de winkeldetective. Die kon de dief nog bij zijn jas vastgrijpen in de De Rooverelaan. De winkeldetective dacht dat M. tijdens de confrontatie een mes tevoorschijn haalde en staakte daarop zijn achtervolging. Vervolgens zette de dief het weer op een lopen en verdween achter de hoge gebouwen in de straat. Al kon hij toch nog geklist worden door de politie dankzij camerabeelden. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)