Tandarts met losse handjes in beroep 25 april 2018

De tandarts uit Ganshoren die begin deze maand 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, kreeg voor het seksueel misbruik van drie patiëntes, heeft beroep aangetekend tegen het vonnis. De man verkrachtte een 19-jarige vrouw uit Ruisbroek terwijl ze half verdoofd op zijn ligstoel lag. Volgens het slachtoffer had hij haar een hoge dosis verdoving gegeven, waarna hij met zijn handen in haar broek was gegleden. De jonge vrouw had hem meermaals gevraagd te stoppen, maar de man deed dat pas toen er iemand aanbelde aan de deur. De tandarts werd ook veroordeeld voor de aanranding van twee andere patiënten. Hij zou meermaals met zijn kruis tegen de vrouwen hebben geschurkt, terwijl ze half verdoofd op de ligstoel lagen. De man heeft nu beroep aangetekend, maar een datum voor het proces is er nog niet. (WHW)