Takken versperren spoor 09 augustus 2018

In Eppegem waren er gisterochtend problemen op het spoor. Door de hevige wind 's nachts hingen takken over een van de vier sporen tussen Mechelen en Vilvoorde. "Daardoor konden we dat spoor niet gebruiken tussen 5.35 en 7.30 uur", aldus Infrabel. "Treinen van Brussel naar Antwerpen konden over een van de andere sporen rijden. Daardoor waren er vertragingen van slechts enkele minuten. Om 7.30 uur waren alle takken verwijderd." Verder was er ook hinder tussen Brussel-Zuid en Noord. Tussen beide stations was een zeil in de bovenleiding gevlogen. Twee sporen waren even buiten dienst.





(RDK)