Taggers teisteren wijk in Sint-Gillis 10 april 2018

02u37 0 Brussel De tag-aanvallen in Sint-Gillis lopen stilaan de spuigaten uit. Een buurtcomité bekloeg zich nog maar pas over het bekladde Zuidstation, maar ook tal van gevels en rolluiken zijn de voorbije maand beklad. Volgens heel wat buurtbewoners is de situatie nog nooit zo ernstig geweest.

"Al 30 jaar woon ik in de buurt achter het Marie-Jansonplein, nog nooit heb ik zoveel vandalisme meegemaakt", zegt buurtbewoner Mike Walravens. "Graffiti kan mooi zijn. Ik heb zelf kunst gestudeerd aan het Sint-Lukas, maar kunst kan je de bekladding allerminst noemen."





Ook handelaars worden alsmaar vaker geteisterd. "Dat is slecht voor de zaken en zorgt voor verloedering van de buurt", zegt Walravens.





De gemeente doet nochtans alles om de situatie te verbeteren. "Elke maand sturen we een zeskoppig poetsteam erop uit om een wijk op te poetsen", laat de dienst Netheid van Sint-Gillis weten. "Maar dat doen ze alleen voor openbare plekken", werpt Walravens tegen. "Als een eigenaar de graffiti wil laten verwijderen, moet hij een aanvraag indienen. Pas 15 dagen later duikt de poetsdienst op om de tags weg te schrobben. Ik begrijp dat ze de handen vol hebben, maar 15 dagen is te lang. Taggers willen hun territorium afbakenen en doen dat met steeds grotere en spectaculaire opschriften. Blijft een tag toch langer dan een week staan, trekt dat ook andere graffiti-spuiters aan."





De buurtbewoners vragen of de gemeente proactiever kan optreden en een sensibiliseringsactie op poten zetten. (DCFS)