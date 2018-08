Swapfiets komt naar hoofdstad 06 augustus 2018

02u29 0

Het abonnementensysteem Swapfiets strijkt binnenkort neer in Brussel. De Nederlandse fietsverhuurder startte vier maanden geleden in Leuven en had meteen 1500 gebruikers.





Door het grote succes is binnenkort de Swapfiets ook in Brussel te vinden. Ook studentenstad Gent en Antwerpen volgen. Swapfiets is een abonnement voor fietsen. Voor 17,50 euro per maand krijgen klanten een fiets met zeven versnellingen, dubbel slot, altijd werkende verlichting en diefstalverzekering. Studenten betalen slechts 15 euro. Als de fiets kapot gaat, of een lekke band heeft, komt er binnen twaalf uur een fietsenmaker langs aan huis. Die zal de fiets herstellen of inruilen voor een ander exemplaar.





(DCFS)