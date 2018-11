Supermarkt gaat in vlammen op 180 leerlingen van naburig schooltje geëvacueerd Freya De Coster en Stéphanie Romans

05 november 2018

15u36 12 Brussel Op de Bergensesteenweg in Anderlecht heeft het maandagnamiddag gebrand in een loods van een supermarkt. De brandweer had de handen vol met de bluswerken. Zo’n 180 schoolkinderen werden geëvacueerd uit de basisschool achter de loods.

De vlammen stegen hoog op uit de supermarkt El Lakkis Discount op de Bergensesteenweg in Anderlecht. Een veertigtal brandweermannen was uren in de weer om de brand onder controle te krijgen, maar de supermarkt viel niet meer te redden. “Om 14.45 uur kreeg de brandweer een oproep binnen”, zegt woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw. “Met twee ladderwagens, een lift en vier autopompen probeerden onze mannen het vuur vanuit verschillende richtingen te bestrijden.”

In de supermarkt wordt kledij, voeding en speelgoed verkocht dat lag in de loods opgeslagen. De eigenaar stond machteloos toe te kijken naar hoe de vlammen zijn winkel verslonden. “El Lakkis opende twee jaar geleden deze winkel”, zegt zijn buurman Husein. “Hij lééft voor deze winkel, en nu ziet hij alles voor zijn ogen letterlijk tot as vergaan. Dit is het ergste wat hem kon overkomen.” Volgens Husein had zijn buurman geluk en ongeluk tegelijk. “Het was net de sluitingsdag van de winkel, dus El Lakkis was niet aanwezig. Gelukkig voor hem. Maar langs de andere kant had hij het vuur misschien wel tijdig kunnen doven.”

180 leerlingen geëvacueerd

De omliggende gebouwen werden niet bedreigd door het vuur. De gemeentelijke basisschool Kameleon, dat aan de achterkant aan de supermarkt grenst, moest wel ontruimd worden. De 180 leerlingen werden in de gebouwen van de Abattoir in veiligheid gebracht.

“De leerlingen van het zesde leerjaar kwamen me waarschuwen", zegt directrice Aurore Sirjacq van basisschool Kameleon. “Zij wezen naar de enorme rookpluim die opsteeg uit de supermarkt. De rook dreef langzaam in de klaslokalen binnen, dus besloot ik de school te ontruimen en schakelde het brandalarm in.” De leerlingen verlieten zonder problemen hun school en gingen schuilen in de Abattoir, wat verderop. “Niemand raakte gewond en de klaslokalen bleven gespaard. Onze sportzaal is er wel erg aan toe. Ze liep vol met het bluswater van de brandweer. Het leken wel de watervallen van Coo! Ik vrees dat de zaal dan ook veel schade opgelopen heeft."

Om 16.15 uur was het grootste gevaar geweken en mochten de kinderen terugkeren naar school. “Ik ben tijdens de evacuatie in de school gebleven om de ouders op de hoogte te stellen”, zegt Sirjacq nog. “Heel wat ouders kwamen hun kinderen immers ophalen, maar wisten niet naar waar ze geëvacueerd waren.”

De brandweer bleef nog uren ter plaatse om na te blussen. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk.