Stuk plafond komt naar beneden OPNIEUW PROBLEMEN IN ONLANGS HEROPEND CAFÉ FALSTAFF SILKE VANDENBROECK

02u39 0 Baert Marc Een deel van het plafond viel naar beneden door een waterlek. Brussel Het zit de uitbaters van Brasserie Falstaff niet mee. De brasserie heeft nog maar net de deuren weer geopend, of er steekt al een nieuw probleem de kop op. Woensdag viel een deel van het plafond naar beneden. Daarbij raakte niemand gewond. "Dit maakt mij zo ongelukkig", klinkt het bij de uitbater.

"Het is net alsof je een nieuwe auto koopt en die dan meteen in de prak rijdt", zucht uitbater Emilio Schoaib. "Ik was zo blij dat de brasserie na al die tijd eindelijk opnieuw open kon en dan gebeurt er zoiets. Ik ben echt geshockeerd."





Woensdag viel een deel van het plafond van het beschermde pand naar beneden. "Gelukkig zijn er geen klanten gewond geraakt", gaat Emilio verder. "De experts kwamen meteen langs om de schade op te meten. Daarvoor moest het café even ontruimd worden, maar daarna mochten de klanten weer naar binnen."





Baert Marc De vernieuwde Brasserie Falstaff. Het interieur is een creatie van Victor Horta.

Waterlek

"De oorzaak is een waterlek, maar het is nog niet duidelijk hoe het waterlek is ontstaan. Daarvoor komt vandaag iemand langs met speciale camera's. We hopen volgende week klaar te zijn met de werken", zegt de uitbater. "Voorlopig gaan we netten onder het plafond hangen om de veiligheid van onze klanten te garanderen.





Het populaire art-nouveaucafé was nog maar een maand open. Het café moest ruim een jaar lang de deuren sluiten na een conflict met de eigenaars. In 2016 zette brouwerij ABInBev de uitbaters uit het café omdat ze verbouwingswerken wilde uitvoeren. Het interieur is namelijk een creatie van Victor Horta en in 2000 werd de hele inboedel geklasseerd. Volgens ABInBev voldeed de uitbating niet aan de noden van de klanten en het gebouw. Maar Emilio liet het daar niet bij en spande een procedure in kortgeding aan. Die won hij uiteindelijk ook. Emilio ging meteen aan de slag met de renovatiewerken. "Het was een hele klus. Het plafond stond op instorten, ruiten waren gebroken en de inboedel was een puinhoop. We hebben het interieur volledig behangen en het decor opgeknapt", zei hij nog enkele weken geleden.





"Ik heb hier heel veel geld en tijd ingestoken. Zowel in de renovaties als in het personeel", zegt Emilio nu. "Ik word hier zo ongelukkig van. Ik begrijp niet dat dit na al die werken kon gebeuren. Alweer komt mijn café in een slecht daglicht te staan. Wat moeten de mensen wel niet denken. Het houdt maar niet op", zucht de uibater.





Emilio plande een rustige start voor de heropening van de brasserie en hield tot eind december een testperiode. "Ik wou eind januari een groot openingsfeest houden, maar we moeten nog even afwachten of dat gaat lukken. Ik had er zoveel zin in en had al allerei zaken bedacht om er een groot feest van te maken met verschillende artiesten. Het is nu niet anders."