Studio onbewoonbaar door brand WHW

05 maart 2019

13u51 0 Brussel In de Munthofstraat in Sint-Gillis is maandagavond een studio zwaar beschadigd geraakt door een brand. Twee bewoners van het gebouw waar de studio gevestigd was, raakten bevangen door de rook en moesten verzorgd worden.

Het vuur brak om 21.40 uur uit in de studio op het gelijkvloers van het drie verdiepingen tellende gebouw. Bij aankomst van de brandweer moest een bewoner, die zich in veiligheid had gebracht op het dak, met de luchtladder geëvacueerd worden. Twee andere bewoners raakten bevangen door de rook en werden ter plaatse verzorgd. De brand was snel onder controle, maar de getroffen studio is onbewoonbaar. De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk.