Studies om te zwemmen in openlucht 28 april 2018

Zwemmen in openlucht is onmogelijk in Brussel, maar daar wil het gewest verandering in brengen. Minister van Leefmilieu Céline Fremault houdt daarom 21 haalbaarheidsstudies in de vijvers en wateren van Brussel. De bedoeling is om na te gaan of het water gezond is, zodat er in de zomermaanden gezwommen kan worden. Fremault laat onder meer onderzoeken of het Kanaal Brussel-Charleroi, de Zenne, de Visserijvijver in Watermaal-Bosvoorde en de Pedevijver in Anderlecht geschikt zijn. Een onderzoeksbedrijf neemt waterstalen af om ze te analyseren. Bovendien worden verschillende kenmerken van de verschillende locaties, zoals de diepte, de indeling en het huidige gebruik onderzocht. "De resultaten zullen in oktober bekend zijn en bestudeerd worden. Dan zullen de plaatsen die het best geschikt zijn voor zwemmers en baders bepaald worden en bekijken we of we een project kunnen opstarten," verklaart de minister van Leefmilieu. (DCFS)