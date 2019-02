Students For Climate steunen stakingsposten WHW

13 februari 2019

12u22 0 Brussel Students For Climate (S4C) heeft deze ochtend om 8 uur studentendelegaties naar de stakingsposten van de NMBS in Gent en de MIVB in Brussel gestuurd. Hun doel? “In gesprek gaan met de werknemers die ons openbaar vervoer mogelijk maken.”

Wij willen hen vragen hoe zij het beleid van de laatste jaren/decennia hebben gevoeld en welke impact dat heeft gehad op de kwaliteit van deze cruciale maatschappelijke dienstverlening”, klinkt het bij de ‘Klimaatstudenten’. Voor hun eis van een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid acht Students for Climate een kwaliteitsvol en uitgebreid netwerk van openbaar vervoer cruciaal. Daarom willen ze de visie van de werknemers op zo’n klimaatbeleid kennen. “Welke struikelblokken zien zij en welke ongerustheden hebben ze, wanneer ze studenten en scholieren massaal op straat zien komen voor het klimaat? “, vraagt oprichter Bakou Mertens zich af.

Versterken

Bedoeling is ook op zoek te gaan naar gemeenschappelijke grond voor solidariteit, en te bekijken in hoeverre beide bewegingen elkaar kunnen versterken. De gesprekken met werknemers zullen in de komende weken ook worden meegenomen in de grote studentenvergaderingen die S4C elke donderdag in elke stad zal houden. “Zo zal een groot democratisch debat worden gevoerd en uiteindelijk worden gestemd over de concrete eisen die wij als jongeren hebben ten aanzien van de politiek voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid”, aldus Mertens.