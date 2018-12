Studenten vragen aandacht voor wachtlijsten in de jeugdzorg Jasmijn Van Raemdonck

21 december 2018

16u25 0 Brussel Studenten Orthopedagogie organiseren vrijdag een statische betoging aan het centraal station in Brussel. Zij vragen Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, om de lange wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken.

Studenten Orthopedagogie van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen organiseren vrijdagmiddag een statische betoging waarmee zij de lange wachttijden in de jeugdzorg willen aankaarten. “Het is een serieus probleem dat bijna 6.600 jongeren met moeilijkheden meer dan zes maanden moeten wachten op de gepaste hulp”, vindt Silke Lansslot, een van de studenten die het initiatief opstartte. Met hun statische betoging willen de studenten een duidelijk signaal sturen naar minister Vandeurzen: “De lange wachttijden hebben ernstige gevolgen voor jongeren. Zolang zij niet geholpen worden, kunnen zij hun leven niet opnieuw op de rails krijgen”.

Petitie

De studenten vinden het hun persoonlijke taak om deze problematiek aan het licht te brengen: “Volgend jaar stappen wij in de arbeidsmarkt maar als de wachtlijsten blijven bestaan, kunnen wij onze taak om alle jongeren te helpen niet vervullen”, legt Silke uit. Orthopedagogen in spe hopen om in hartje Brussel veel mensen te bereiken. “Iedereen moet zich bewust worden van dit probleem”, vertelt de studente. Aan het station willen zij zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen. “Wij sturen onze petitie binnenkort naar Jo Vandeurzen en hopen dat hij onze zorgen ter harte neemt”.