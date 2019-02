Studenten verrassen politici met gedichten WHW

13 februari 2019

18u50 0 Brussel Studenten van hogeschool Odisee hebben vandaag (liefdes)gedichten voorgelezen aan politici. Met deze actie wil de school meer aandacht voor poëzie en lezen in het algemeen.

Vandaag op Valentijnsdag genieten een aantal politici van liefdesverzen. De studenten brachten een valentijnsbezoek aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois, cultuurminister Sven Gatz, onderwijsminister Hilde Crevits, Brussels staatssecretaris Bianca Debaets en cultuurminister Ingrid Van Engelshoven. De actie is onderdeel van het project Odisee Leest. Ze organiseren doorheen het jaar activiteiten en evenementen die lezen promoten bij jongeren. “Uit onderzoek is immers gebleken dat de leesvaardigheid van onze jongeren er de voorbije jaren op achteruit is gegaan,” zegt An De Moor.