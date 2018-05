Studenten bouwen windturbines op rectoraat EDUCATIEF PROJECT MAG BIJ UITZONDERING OP BESCHERMD GEBOUW STAAN FREYA DE COSTER

25 mei 2018

02u32 0 Brussel Op het rectoraatsgebouw van de VUB prijken vier windturbines. Die bouwden de tweedejaarsstudenten Industrieel Ingenieur eigenhandig. Een uniek project, want het betreft een beschermd gebouw dat eigenlijk niet versierd mag worden. "Maar voor dit educatief project maken ze een uitzondering."

Een jaar lang zwoegden 35 studenten van de 2de bachelor Industrieel Ingenieur aan hun windturbine. "Dit project overbrugt de kloof tussen een idee en een prototype. De studenten moeten hun aangeleerde kennis van onder meer aerodynamica en mechanica in de praktijk omzetten. Ze bedenken en berekenen niet enkel een concept, maar bouwen het ook", zegt professor Mark Runacres, voorzitter van de vakgroep. "De windturbines die uiteindelijk werken, draaien als beloning een week lang op de VUB-site. Vier staan op het rectoraatsgebouw, één werd voor de ingang geïnstalleerd. Daar creëren ze windenergie en laden batterijen op."





Dat de windturbines op het dak prijken, is uitzondelijk, want het door Renaat Braem ontworpen gebouw is geklasseerd als beschermd gebouw. Maar op aanvraag kreeg de vakgroep voor het educatieve project de toestemming om de creaties op het dak te installeren. "Omdat het rectoraatsgebouw beschermd is, mogen de windturbines wel slechts een week lang op het dak draaien", aldus Runacres. De studenten kregen de vrijheid zelf een ontwerp te creëren. "Onze groep koos een unieke turbine met verticale bladen in plaats van horizontale", zegt student Jonathan Sterckx. "Dit design is ongebruikelijk bij windturbines, maar beter geschikt voor een stad waar de wind onregelmatig waait. Net voor de eerste deadline brak één blad af. Maar we wisten onze windturbine op de vooravond van de installatie op de valreep te repareren."





Steeds iets kapot

"Het was een zwaar proces", bevestigt medestudent Nicolai Devolder. "Dagenlang zaten we tot 10 uur 's nachts te bouwen in het lab. Want elke keer gaat er wel iets kapot en moet je opnieuw op zoek naar een oplossing."





De studenten bouwden hun windturbines in het Fablab van de VUB, dat zich momenteel in Anderlecht bevindt. Vanaf oktober verhuist het machinepark naar de nieuwe Usquare-site van de VUB, die verrijst op de oude kazernes van de federale politie. "Het Fablab verdubbelt in grootte, van 1200 m² tot 2000 m²", zegt Mats Walschaers, Fundraising Officer van de VUB Foundation. "We investeren in nieuwe hoogtechnologische toestellen, waarmee onze studenten aan de slag kunnen. Om dat te bekostigen, zijn we constant op zoek naar fondsen en subsidies. Door projecten als de windturbines in de kijker te zetten, overtuigen we bedrijven van onze verwezenlijkingen."