Studenten blokken samen in Muntpunt 02u31 0 Foto Baert

Muntpunt heeft opnieuw zijn deuren opgesteld voor de studenten. Met de nakende examenperiode zoeken zij een rustig studeerplekjeen dat kunnen ze vinden in de Brusselse bib. Vanaf 10 uur kunnen zo'n 200 studenten massaal plaatsnemen aan de bureaus en tafels die het Muntpunt aanbiedt. In principe geldt de regel dat wie eerst komt, eerst een plaats krijgt. Maar wie zeker wil zijn van een plaats in de computerzaal, kan op voorhand reserveren. Muntpunt voorziet gratis internet en geeft elke student zelfs een kleine survival kit, met leuke gadgets. "Samenwerken met andere studenten werkt stimulerend", legt rechtenstudente Marie Braam (19) uit. "Mijn kamer thuis is een rommeltje. Hier heb ik voldoende ruimte om te werken. Bovendien is het Muntpunt erg modern, met veel licht. Dat is veel aangenamer leren dan in de universiteitsbibliotheek." Ook BRIK, het studentenplatform, richt zeven zogenaamde Study Spaces in. Die openen maandag hun deuren en zijn beschikbaar tot 31 januari. Muntpunt blijft nog open tot 3 februari.





(DCFS)