Studenten blokken in gratis studieruimtes 04 augustus 2018

02u28 0

Nu augustus begonnen is, halen heel wat studenten hun cursussen weer boven voor de herexamens. Tijdens de hete zomermaanden kunnen zij terecht in de speciaal opgerichte studieruimtes van de stad Brussel. Het OCMW opent vier studieruimtes in leegstaande gebouwen die wachten op een renovatie. Twee openen in het centrum (Spiegelstraat 7 en Cellebroersstraat 37-41), een in Laken (Heizelstraat 3) en een derde in Neder-Over-Heembeek (Bruynstraat 221), goed voor 250 plaatsen. De studenten krijgen er gratis koffie en fruit en mogen kosteloos gebruik maken van de computers, wifi en printers. De studieplekken zijn elke dag open van 9 tot 21 uur, behalve op zondag. Op 7 september sluiten ze weer. In de blokperiode van mei en juni zochten maar liefst 5.000 studenten al een plekje op in de koele ruimtes. (DCFS)





Meer over Cellebroersstraat

Brussel

Neder-Over-Heembeek

Spiegelstraat

Bruynstraat

Heizelstraat

Laken

OCMW