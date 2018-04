Studenten bewijzen: je bent nooit te oud voor een springkasteel 25 april 2018

De Vismet werd gisteren ingepalmd door een spectaculair opblaasbaar hindernissenparcours van 180 meter lang. De Brusselse studenten gaven er het beste van zichzelf tijdens de Strong Student Fun Run.





Om ter snelst manoeuvreerden de verschillende studentengroepen van de Brusselse universiteiten en hogescholen doorheen het immense springkastelenparcours van 180 meter lang, 8 meter breed en tot 11 meter hoog.





De sportdag werd georganiseerd door de studenten Lichamelijke Opvoeding van de VUB, om enerzijds Brussel in de kijker te zetten en anderzijds jongeren aan te zetten tot sporten. "We organiseren twee competities. De eerste is tussen de verschillende studentenkringen", zegt mede-organisatrice Anneleen Berghman. In groepjes van 4 of 5 proberen ze de snelste tijd te behalen over het parcours. Vervolgens moeten ze zo lang mogelijk rechtstaan op de 'Last One Standing'. Bij de tweede wedstrijd mag iedereen deelnemen. Daar nemen ze het in groepjes van twee tegen elkaar op. Maar deelnemers mogen ook gewoon voor hun plezier het hindernissenparcours uitproberen. Voor het eerst staat er ook een gemotoriseerd gedeelte aan het springkasteel. Die draait rond en maakt het traject extra uitdagend."





De winnende studentenvereniging maakt kans op de sportbeker die de VUB op het einde van het jaar uitreikt aan de meest sportieve kring. In totaal namen zo'n 1.000 jongeren deel aan de Fun Run.





(DCFS)