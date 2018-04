Stroompanne legt verkeer voor tunnels Jubelpark, Reyers en Belliard stil JM

21 april 2018

15u00

Bron: Belga 0 Brussel Als gevolg van een stroompanne, werden de tunnels Jubelpark, Reyers en Belliard tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De elektriciteitspanne zorgde voor grote verkeershinder en een drie kilometer lange file. Intussen zijn de tunnels weer open voor het verkeer.

Voor de tunnels van en naar de E40 richting Leuven en Luik vormde zich zaterdagmiddag een file van ongeveer drie kilometer door een elektriciteitspanne. De tunnels zijn intussen opnieuw open, maar de vervolgfiles zullen nog even aanhouden.

Volgens elektriciteitsbedrijf Sibelga was er een stroomstoring in Brussel, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node tussen 12.23 en 13.08 uur. Dit had als gevolg dat de tunnels Jubelpark, Reyers Centrum en Belliard richting Tervuren werden afgesloten voor het verkeer om 12u35, aldus Inge Paemen, woordvoerster van Mobiris.

Omstreeks 13.50 uur werden de Jubelparktunnel en Belliardtunnel heropend en om 14.05 uur ging ook de Reyers Centrumtunnel weer open. Wel waren er vervolgfiles die in de komende tijd zullen verdwijnen.