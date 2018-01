Stripmuur Rik Ringers blinkt weer 26 januari 2018

De stripmuur van Rik Ringers ziet er weer uit als nieuw. De tekening werd ingehuldigd in 1995, maar raakte door de jaren heen volledig verkommerd. Enkele schilders gingen aan de slag en herschilderden de hele tekening. Deze restauratie kadert in een groot renovatieproject van de striproute. Sommige striptekeningen worden louter gekuist. Anderen, zoals de stripmuur van Rik Ringers in de Bijstandstraat, worden volledig opnieuw geverfd. De schilders plaatsten de muur in stellingen en gingen gedurende enkele dagen aan de slag. Ze herschilderden de tekening tot die er weer als nieuw uitzag. De stad hoopt een dozijn striptekeningen per jaar te renoveren, om de kwaliteit van de striproute te garanderen. (DCFS)