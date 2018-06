Stripfiguurtje Dokus nu ook muurschildering 09 juni 2018

02u52 0 Brussel Het stripparcours heeft sinds gisteren een nieuwe aanwinst. Op een muur van basisschool Léon Lepage in de Zespenningenstraat prijkt nu een muurschildering van stripfiguur Dokus, een creatie van Godi en Zidrou.

De leerlingen van de school hadden inspraak in het ontwerp van de schildering. Zo konden ze meedoen aan een tekenwedstrijd, waarbij hen gevraagd werd om Dokus en zijn kameraadjes te tekenen. Enkele van die tekeningen werden verwerkt in de muurschildering. "We zijn heel erg blij met dit prachtige kunstwerk. Het is een mooie toevoeging aan de buurt", zegt Clémintine Barzin, schepen voor Stadsherwaardering. De kinderen zelf waren ook opgetogen bij de onthulling van 'hun' tekening.





(VDBS)