Strip moet kinderen leren omgaan met huisdieren

23 januari 2019

Brussel Een nieuwe strip over huisdieren moet kinderen uit de lagere school sensibiliseren over dierenwelzijn. De kinderen maken zo op een speelse manier kennis met de verschillende huisdieren en leren hoe ze hen moeten verzorgen.

De nieuwe strip laat de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar kennis maken met verschillende huisdieren. Bij ieder verhaaltje worden tips meegegeven over de verzorging die elk diertje nodig heeft maar ook weetjes over de verschillende huisdieren. Op die manier willen Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) en Leefmilieu Brussel leerlingen bewust maken van de verantwoordelijkheden die het hebben van een huisdier met zich meebrengt. “Huisdieren zijn leuk om mee te spelen, maar ze zijn geen speelgoed, ze hebben gevoelens, eigen gewoontes en behoeftes en daar hou je best rekening mee”, staat te lezen in de strip. In totaal zullen 8000 exemplaren van de strip verspreid worden over de Brusselse scholen.