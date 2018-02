Strenge stralingsnormen verhinderen invoering 5G 13 februari 2018

02u48 0 Brussel Brussel kan mogelijk geen 5G invoeren. De te strenge stralingsnormen in het Brussels hoofdstedelijk gewest gooien volgens technologiefederatie Agoria roet in het eten.

Nochtans zou Brussel de eerste stad van het land zijn met 5G; "Wat ons betreft, lijkt het erop dat steden als Luik of Antwerpen de eerste Belgische steden zullen zijn met 5G in 2020", waarschuwt Agoria. Spelbreker zijn de strenge stralingsnormen in de hoofdstad. De Brusselse stralingsnorm - die ook bij de 4G-uitrol parten speelde - is volgens Agoria vijftigmaal strenger dan de internationale standaard. Het 5G-netwerk is volgens de sector echter nodig omdat het datagebruik fel stijgt en zal blijven stijgen, voor toepassingen op de smartphone, de uitbouw van een smart city en nog veel meer. Bijgevolg kan Brussel 'heel wat nieuwe jobs mislopen' en 'moeten investeerders uitwijken' naar de andere gewesten of het buitenland. Regio's en steden die als eerste 5G hebben, hebben volgens de technologiesector een 'enorm economisch voordeel'. (DCFS)