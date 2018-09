Streng beveiligde rechtszalen in aanbouw 05 september 2018

In het Brusselse justitiepaleis is gestart met de bouw van de zogenaamde 'box-in-the-box' te bouwen. Vier beveiligde zittingszalen zullen gebouwd worden. Het plan werd in 2010 al aangekondigd door de toenmalige minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V) nadat er enkele spectaculaire ontsnappingen gebeurd waren. De CD&V'er kondigde toen aan dat er een 'box-in-the-box'-zone ging worden gebouwd. Dat is een ruimte met vier beveiligde zittingszalen die enkel toegankelijk is voor een gecontroleerd publiek. De gedetineerden die daar moeten verschijnen, worden via een volledig gescheiden circuit binnengeleid. De kostprijs van het hele project werd destijds geraamd op 2,2 miljoen euro. Arbeiders begonnen afgelopen zomer met de werkzaamheden om de beveiligde zone te bouwen. Volgens verschillende betrokkenen zou het tot anderhalf jaar duren vooraleer de ruimte in gebruik kan worden genomen. (WHW)