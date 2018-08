Street Shop weer open (maar met beperkte voorraad) 16 augustus 2018

De cannabiswinkel Street Shop is na een inval van het voedselagentschap opnieuw open. Uitbater Vincent Borrel sloot noodgedwongen omdat het FAVV een deel van de waar in beslag had genomen. Zij oordeelde dat de ticketlabeling niet in orde was en er verboden producten verkocht werden. Na een korte sluiting kocht Borrel opnieuw een deel van zijn stock aan en opende dinsdag de deuren. "We verkopen wel enkel bloemen en e-vloeistoffen. We voorzien deze producten van een tweetalig label, om volledig in orde te zijn", zegt Borrel.





Geen risico's

"Crèmes of oliën verkopen we momenteel niet. Het FAVV beweert dat deze verboden zijn, wij denken daar anders over. Maar we nemen geen risico's, want voor hetzelfde geld vallen ze de winkel weer binnen. We stelden een advocaat aan die onze zaak beslecht. Zodra hij kan bewijzen dat onze producten wel degelijk legaal zijn, zullen we ze opnieuw in de winkel aanbieden."





(DCFS)