Strandbar Bozar Open Air keert terug 28 juni 2018

02u36 0 Brussel Na een eerste geslaagde editie keert het evenement Bozar Open Air deze zomer terug, van 28 juni tot 28 september.

De Baron Hortastraat wordt vanaf vandaag omgetoverd tot een strandbar in de stad, met heel wat culturele activiteiten erbij. De installatie belooft een gesloten ecosysteem te worden, met bomen die aangeplant worden door landschapsarchitect Bas Smets. En met een schaduwzwembad onder de noemer 'No pool for everyone' van Pool Is Cool.





Bozar stelt samen met verschillende culturele partners heel wat activiteiten rond het thema 'Resist' voor. Er komt onder meer een pop-upbioscoop van Cinema Galleries, hiphopcollectief Frontal werkt samen met de Brusselse jeugdhuizen, de Sprekende Ezels tekenen voor een poëzie-avond en dansgroep Detours Cyphers brengt dansoptredens. (DCFS)