Straatwerken Madouplein gaan nieuwe fase in 16 maart 2018

02u39 0 Brussel De werken op het Madouplein, waar de toekomstige esplanade gelegd wordt, zijn begonnen. Die duren tot in mei.

Automobilisten kunnen de komende tijd de Kleine Ring niet oversteken vanuit de Sint-Joostse Scalquinstraat. De Congresstraat en de Kleine Ring richting Naamsepoort zijn wel bereikbaar via de Bisschoffsheimlaan. De esplanade aan de voet van de Madoutoren wordt immers heraangelegd en uitgebreid tot een aangename voetgangerszone. Voetgangers en fietsers zullen zich er binnenkort kunnen verplaatsen via bredere voetpaden en afgescheiden, veilige fietspaden. De rotonde wordt vervangen door een kruispunt.





De werkzaamheden aan de esplanade duren tot mei 2018, daarna zijn ook de Sterrenkundelaan, de kruispunten van de Kleine Ring, de Bischoffsheimlaan en uiteindelijk de Scailquinstraat aan de beurt. De werken in de hele buurt zullen minstens tot in februari 2019 duren en 6,2 miljoen euro kosten. (DCFS)