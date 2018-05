Straatrover (18) krijgt twee jaar cel 24 mei 2018

Een 18-jarige jongeman uit Elsene werd veroordeeld tot twee jaar cel voor een gewelddadige diefstal.





Samen met een nog jongere vriend omsingelde hij op 14 februari een vrouw in de buurt van haar woning. Ze werd tegen de grond gewerkt en kreeg meerdere klappen en trappen te verwerken. Vervolgens ging het duo aan de haal met haar handtas. De buit bedroeg amper 25 maaltijdcheques, een gsm en 10 euro cash.





"De beklaagde heeft niet door dat de speeltijd op zijn 18de voorbij is", aldus de rechter. "Hopelijk helpt deze straf om dat besef naar boven te laten komen." Maar Kristof Lauwens, advocaat van de 18-jarige, overweegt om in beroep te gaan tegen de celstraf. De tweede dader zal nog voor de jeugdrechter moeten verschijnen. (WHW)