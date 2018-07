Straatnamen wijk Tour & Taxis gekozen 14 juli 2018

De straatnamen voor de nieuwe Tour & Taxis-site zijn bekend. Binnenkort kunnen Brusselaars wandelen op de Frietgang en de Dromendreef.





De site krijgt een metamorfose en transformeert tot een grote woonwijk met 28 nieuwe straten. De stad deed een beroep op de inspiratie van de Belgen om de nieuwe lanen een naam te geven. Via een website kon iedereen voorstellen indienen, waarna een jury vervolgens een selectie maakte. In totaal zijn er 1.397 voorstellen binnengekomen. "We vroegen om poëzie en die hebben we gekregen. Favoriete artiesten die ons hebben verlaten, herinneringen aan feesten op Tour & Taxis, een vleugje typisch Belgisch surrealisme: het passeerde allemaal de revue", zegt Kris Verhellen, ceo van projectbeheerder Extensa. De Tour&Taxi-site krijgt straatnamen als 'Ceci n'est pas une rue', 'Pralinegang' en 'Choukesplein'. De bouw van de woonwijk kadert in de herinrichting van de Kanaalzone. (DCFS)